Лионель Месси попал в символическую сборную тура Примеры, игроков «Реала» нет в списке

Спортивное издание Испании Mundo Deportivo составило символическую сборную по итогам матчей 29-го тура чемпионата Испании.
Больше всего в символической сборной футболистов мадридского «Атлетико». При этом, там не оказалось ни одного игрока из «Реала».
Полностью сборная тура выглядит следующим образом:
Голкипер: Хорди Масип («Вальядолид»)
Защитники: Мартин Агиррегарибия («Алавес»), Клеман Лангле («Барселона»), Леандро Кабрера («Эспаньол»)
Полузащитники: Самуэль Чуквуезе («Вильярреал»), Эктор Эррера («Атлетико»), Маркос Льоренте («Атлетико»), Серхио Каналес («Бетис»)
Нападающие: Жоау Фелиш («Атлетико»), Лионель Месси («Барселона»), Хоселу («Алавес»).
После 29 туров чемпионата Испании «Барселона» единолично возглавляет турнирную таблицу, набрав 64 очка. Ближайшего преследователя в лице «Реала» команда опережает на 2 очка.
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