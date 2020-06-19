Лионель Месси попал в символическую сборную тура Примеры, игроков «Реала» нет в списке

Спортивное издание Испании Mundo Deportivo составило символическую сборную по итогам матчей 29-го тура чемпионата Испании.

Больше всего в символической сборной футболистов мадридского «Атлетико». При этом, там не оказалось ни одного игрока из «Реала».

Полностью сборная тура выглядит следующим образом:

Голкипер: Хорди Масип («Вальядолид»)

Защитники: Мартин Агиррегарибия («Алавес»), Клеман Лангле («Барселона»), Леандро Кабрера («Эспаньол»)

Полузащитники: Самуэль Чуквуезе («Вильярреал»), Эктор Эррера («Атлетико»), Маркос Льоренте («Атлетико»), Серхио Каналес («Бетис»)

Нападающие: Жоау Фелиш («Атлетико»), Лионель Месси («Барселона»), Хоселу («Алавес»).

После 29 туров чемпионата Испании «Барселона» единолично возглавляет турнирную таблицу, набрав 64 очка. Ближайшего преследователя в лице «Реала» команда опережает на 2 очка.