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В Италии смягчили протокол безопасности для Серии A

В Италии смягчили протокол безопасности для Серии A
Футбол / Италия 0

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора и министр здравоохранения Роберто Сперанца подписали документы, утверждающие более мягкие правила карантина для случаев COVID-19, сообщает Football Italia

В изначальном варианте медицинского протокола было сказано, что если у футболиста, тренера или сотрудника клуба выявят коронавирус, то вся команда должна будет уйти на двухнедельный карантин. Однако, позже технический научный комитет признал, что протокол был излишне жёстким. В обновлённом варианте сказано, что изолирован будет только заразившийся человек, а остальные представители клуба будут сдавать экспресс-тесты на коронавирус.

Футбольный сезон в чемпионате Италии будет возобновлён 20 июня игрой «Торино» — «Парма».

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