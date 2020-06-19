«Сочи» отказал «Ростову» в переносе матча, РФС извинился перед «Спартаком». Главное к утру

«Сочи» выступил за проведение матча с «Ростовом», Роналдо назвал четырёх лучших футболистов в истории, Вернер перешёл в «Челси» и другие главные новости для в подборке «Чемпионата».
1. УЕФА опубликовал полный календарь финальной стадии Евро-2020.
2. Президент киевского «Динамо» прокомментировал слухи о возвращении Юрия Сёмина.
3. Глава Примеры: уход Роналду на нас почти не повлиял. С Месси ситуация была бы другой.
4. Роналдо определил четырёх лучших футболистов в истории.
5. Дубль Бензема помог «Реалу» разгромить «Валенсию», Черышев вышел на замену на 69-й минуте.
6. Мендес: Хабиб сказал, что состояние его отца улучшается.
7. «Сочи» выступил за проведение матча с «Ростовом».
8. Тренер Нурмагомедова рассказал, в чём Кормье лучше Хабиба.
9. Лионель Месси попал в символическую сборную тура Примеры, игроков «Реала» нет в списке.
10. «Челси» объявил о переходе Тимо Вернера.
11. Алаев: РФС извинился перед Федуном и «Спартаком». Это не подковёрная борьба, а ошибка
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