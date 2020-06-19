Тарпищев: жалко Карпина и «Ростов». Они весь сезон пахали, а теперь страдают

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал ситуацию с «Ростовом». Напомним, у шестерых футболистов «Ростова» было выявлено заражение коронавирусом. Команда отправилась на двухнедельный карантин. При этом сегодня, 19 июня, команда должна была на выезде сыграть с «Сочи» в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Я уверен в том, что начинают играть очень рано в футбол. Решение играть преждевременное. А что будет, если ещё одна команда заболеет? Закроем чемпионат что ли? Где гарантия того, что дальше все будут здоровы.

Сейчас страдает одна команда — „Ростов“. Разве команда виновата в том, что так получилось? Это настоящий форс-мажор. Жалко тренера Валерия Карпина и команду, они весь сезон пахали, а теперь страдают», — приводит слова Тарпищева «Р-Спорт».