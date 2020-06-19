«Сочи» подтвердил, что сегодняшний матч с «Ростовом» состоится

Матч 23-го тура Российкой Премьер-Лиги «Сочи» — «Ростов» состоится сегодня, 19 июня, в 20:00 мск.

«Спустя 95 дней сочный футбол вернётся! Футбольные клубы «Ростов» и «Сочи» договорились о проведении игры 23-го тура РПЛ. Матч состоится!» — сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте «Сочи».

Напомним, в составе «Ростова» было выявлено шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. Команда отправилась на двухнедельный карантин. После этого клуб выразил желание перенести матч с «Сочи», однако соперник выступил за проведение встречи в назначенное время.

Сообщалось, что если встреча состоится, то представлять «Ростов» будет состав 2003 года рождения, и клуб решает вопрос с их дозаявкой.