«Сельта» вернула Нолито из «Севильи». Его заявят на этот сезон из-за травмы вратаря

«Сельта» на своём официальном сайте объявила о возвращении в команду нападающего Нолито из «Севильи».



Несмотря на то, что трансферное окно ещё не открыто, 33-летний футболист будет заявлен за коллектив из Виго уже сейчас и сможет принять участие в оставшихся матчах нынешнего сезона.



Клуб воспользовался пунктом в регламенте Примеры, который позволяет купить игрока вне периода дозаявок, если один из членов команды выбыл из строя на долгий срок. Благодаря этой опции в зимнее трансферное окно из «Леганеса» в «Барселону» перешёл форвард Мартин Брайтвайт. При этом поводом для перехода Нолито в «Сельту» стала травма вратаря Серхио Альвареса.



Нолито уже выступал за «Сельту» в период с 2013 по 2016 год, а цвета «Севильи» защищал с 2017 года. В ходе своей карьеры испанец также играл за «Барселону», «Бенфику», «Гранаду» и «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне провёл 15 матчей в Примере и забил 3 гола.

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