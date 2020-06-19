«Сельта» вернула Нолито из «Севильи». Его заявят на этот сезон из-за травмы вратаря

«Сельта» на своём официальном сайте объявила о возвращении в команду нападающего Нолито из «Севильи».
Несмотря на то, что трансферное окно ещё не открыто, 33-летний футболист будет заявлен за коллектив из Виго уже сейчас и сможет принять участие в оставшихся матчах нынешнего сезона.
Клуб воспользовался пунктом в регламенте Примеры, который позволяет купить игрока вне периода дозаявок, если один из членов команды выбыл из строя на долгий срок. Благодаря этой опции в зимнее трансферное окно из «Леганеса» в «Барселону» перешёл форвард Мартин Брайтвайт. При этом поводом для перехода Нолито в «Сельту» стала травма вратаря Серхио Альвареса.
Нолито уже выступал за «Сельту» в период с 2013 по 2016 год, а цвета «Севильи» защищал с 2017 года. В ходе своей карьеры испанец также играл за «Барселону», «Бенфику», «Гранаду» и «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне провёл 15 матчей в Примере и забил 3 гола.
- 19 июня 2020
-
11:56
-
11:48
-
11:42
-
11:23
-
11:20
-
11:09
-
11:07
-
10:57
-
10:29
-
10:27
-
10:02
-
10:00
-
09:57
-
09:45
-
09:21
-
09:10
-
08:52
-
08:34
-
08:01
-
07:40
-
06:58
-
06:39
-
05:58
-
05:18
-
04:51
-
04:31
-
04:11
-
02:58
-
02:27
-
01:54
-
01:42
-
00:58
-
00:51
-
00:51
-
00:40