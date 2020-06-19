Сертификат республиканского стадиона «Спартак» во Владикавказе отозван

Как стало известно «Чемпионату», сертификат республиканского стадиона «Спартак» во Владикавказе был отозван.

Арена находится в аварийном состоянии, на что обратила внимание комиссия Российского футбольного союза. Лицензия клубу выдана с жёстким требованием устранить все неточности в документах. Если эти условия не будут выполнены в ближайшее время, лицензия будет отозвана. Клуб также оштрафован за нарушение сроков предоставления документации.

Кроме того, документы были составлены не в соответствии с правилами и требованиями лицензирования. Несколько дней назад стало известно, что стадион «Спартак» будет закрыт на реконструкцию. Планируется, что матчи следующего сезона клуб будет проводить в Грозном.