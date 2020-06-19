Второй тест Ивелина Попова на коронавирус дал отрицательный результат

Второй тест полузащитника «Ростова» Ивелина Попова на коронавирус дал отрицательный результат.

«Сдал второй тест, он отрицательный. По остальным ребятам информацией не владею. Дальше надо сдать третий тест. Если он будет отрицательный, то можно будет тренироваться на поле. Пока я сижу на самоизоляции и не знаю, когда это будет. Это решает не клуб, а Роспотребнадзор, они сами приезжают.



Вообще ко мне каждый день из поликлиники приходят люди, узнают, как дела. У меня нет симптомов. Ежедневно измеряю себе температуру. Женщины, которые приезжали из поликлиники, сами удивляются: у меня всё в норме – и давление, и анализы», — приводит слова Попова «РБ-Спорт».

Сегодня, 19 июня, «Ростов» встретится с «Сочи» в матче 23-го тура чемпионата России.