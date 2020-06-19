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Кириченко: не нужно себя обманывать и ждать в России новых Халков

Кириченко: не нужно себя обманывать и ждать в России новых Халков
Футбол / РПЛ 0

Бывший нападающий ЦСКА и сборной России, а также экс-тренер «Уфы» и «Ростова» Дмитрий Кириченко поделился мнением о финансовой ситуации в российском футболе.

«Хорошие футболисты — дорогой товар. А очень хорошие футболисты вряд ли поедут в Россию. Они востребованы в чемпионатах Англии, Испании, Германии. Халк и Аксель Витсель? Мы живём в настоящем, а не в прошлом. А реалии таковы, что сегодня в российском футболе нет тех денег, что были ещё лет десять назад. Даже в топ-клубах их нет, поэтому не нужно себя обманывать и ждать в России новых Халков. Мы традиционно берём добротных футболистов по чуть завышенной цене. Потому что это Россия, здесь свой коэффициент», — приводит слова Кириченко «Матч ТВ».

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