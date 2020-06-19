Тедеско: Тиль — очень умный парень. Это в каком-то смысле его проблема

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мыслями о полузащитнике Гусе Тиле, прошлым летом ставшем рекордным приобретением для красно-белых. За 22-летнего игрока клуб заплатил «АЗ Алкмар» € 16 млн.



«Гус действительно классный игрок. И человек хороший. Он очень умный парень, и это в каком-то смысле его проблема. Когда приходишь в клуб, зная, что стал одним из самых дорогих игроков, всегда непросто. Тем более в таком молодом возрасте. Каждое действие изучается под микроскопом: ошибаешься в передаче – и все обсуждают именно её, а не десять других, удачных пасов. Было важно освободить голову Гуса от этого давления. Да, он часто не попадал в стартовый состав. Мы постепенно его наигрывали. Когда выходишь на замену при счёте 2:0, то играть намного легче.



Гус проделал хорошую работу в Эмиратах, Катаре и Сочи. Прогресс был налицо. Он стал увереннее, более открыт и раскрепощён. Тиль талантлив, и он нам нужен, вы в этом ещё убедитесь. А давить на кого-то только из-за высокой цены мы не будем», — цитирует Тедеско пресс-служба «Спартака».

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