Тедеско: Тиль — очень умный парень. Это в каком-то смысле его проблема

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мыслями о полузащитнике Гусе Тиле, прошлым летом ставшем рекордным приобретением для красно-белых. За 22-летнего игрока клуб заплатил «АЗ Алкмар» € 16 млн.
«Гус действительно классный игрок. И человек хороший. Он очень умный парень, и это в каком-то смысле его проблема. Когда приходишь в клуб, зная, что стал одним из самых дорогих игроков, всегда непросто. Тем более в таком молодом возрасте. Каждое действие изучается под микроскопом: ошибаешься в передаче – и все обсуждают именно её, а не десять других, удачных пасов. Было важно освободить голову Гуса от этого давления. Да, он часто не попадал в стартовый состав. Мы постепенно его наигрывали. Когда выходишь на замену при счёте 2:0, то играть намного легче.
Гус проделал хорошую работу в Эмиратах, Катаре и Сочи. Прогресс был налицо. Он стал увереннее, более открыт и раскрепощён. Тиль талантлив, и он нам нужен, вы в этом ещё убедитесь. А давить на кого-то только из-за высокой цены мы не будем», — цитирует Тедеско пресс-служба «Спартака».
- 19 июня 2020
-
11:56
-
11:48
-
11:42
-
11:23
-
11:20
-
11:09
-
11:07
-
10:57
-
10:29
-
10:27
-
10:02
-
10:00
-
09:57
-
09:45
-
09:21
-
09:10
-
08:52
-
08:34
-
08:01
-
07:40
-
06:58
-
06:39
-
05:58
-
05:18
-
04:51
-
04:31
-
04:11
-
02:58
-
02:27
-
01:54
-
01:42
-
00:58
-
00:51
-
00:51
-
00:40