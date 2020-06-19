Полиция остановила Поля Погба на дороге и временно конфисковала его «Роллс-Ройс»

Полиция Великобритании остановила полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба на дороге и временно конфисковала его «Роллс-Ройс» стоимостью £ 330 тыс. (€ 365 тыс.), сообщает The Independent.

По данным источника, причиной остановки послужили французские номерные знаки, установленные на автомобиле. Отмечается, что по закону любой автомобиль, находящийся на территории Великобритании более шести месяцев за последний год, должен быть зарегистрирован в соответствующей организации, а также иметь британские номерные знаки.

Погба заплатит штраф в размере £ 150 (€ 166), чтобы забрать конфискованный автомобиль, а также будет обязан установить номерные знаки, соответствующие британским законам.

Сегодня, 19 июня, «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Тоттенхэм Хотспур».