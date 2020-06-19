Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Полиция остановила Поля Погба на дороге и временно конфисковала его «Роллс-Ройс»

Полиция остановила Поля Погба на дороге и временно конфисковала его «Роллс-Ройс»
Футбол / Англия 0

Полиция Великобритании остановила полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба на дороге и временно конфисковала его «Роллс-Ройс» стоимостью £ 330 тыс. (€ 365 тыс.), сообщает The Independent.

По данным источника, причиной остановки послужили французские номерные знаки, установленные на автомобиле. Отмечается, что по закону любой автомобиль, находящийся на территории Великобритании более шести месяцев за последний год, должен быть зарегистрирован в соответствующей организации, а также иметь британские номерные знаки.

Погба заплатит штраф в размере £ 150 (€ 166), чтобы забрать конфискованный автомобиль, а также будет обязан установить номерные знаки, соответствующие британским законам.

Сегодня, 19 июня, «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Тоттенхэм Хотспур».

Моуринью: Кейн готов выйти в стартовом составе «Тоттенхэма» на матч с «Манчестер Юнайтед»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020