Титульный спонсор «Ростова» создал петицию с просьбой перенести матч с «Сочи»

Компания «ТНС энерго Ростов-на-Дону», титульный спонсор «Ростова», создала петицию на сайте Change.org с просьбой перенести матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Сегодня, 19 июня, в 15:00 мск петиция будет направлена в сочинский клуб.
«Титульный спонсор ФК «Ростов» «ТНС энерго Ростов-на-Дону» обращается к тренерскому составу и игрокам ФК «Сочи» с просьбой перенести запланированный на пятницу матч с ФК «Ростов».
Футбол — игра миллионов. Давайте вместе вспомним, каким ценностям учит эта игра на протяжении сотен лет. Достойная борьба, честная конкуренция, уважение к сопернику и преодоление своих возможностей.
В этом году весь мир проходит серьёзную проверку на прочность. Пандемия отразилась на каждом, начиная от государств, заканчивая конкретными людьми. Нашему футбольному клубу в этот раз не повезло. Несмотря на все меры предосторожности, несколько игроков заразились коронавирусом, и команда была вынуждена уйти на карантин.
В любой кризисной ситуации солидарность и поддержка в долгосрочной перспективе правильнее, чем сиюминутный результат. Мы верим, что именно это по достоинству оценят фанаты наших команд и все зрители РПЛ.
Предлагаем вместе создать прецедент, когда предстоящий матч объединяет людей вокруг проблемы, а не разъединяет их», — сказано в сообщении.
- 19 июня 2020
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