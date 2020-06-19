Титульный спонсор «Ростова» создал петицию с просьбой перенести матч с «Сочи»

Компания «ТНС энерго Ростов-на-Дону», титульный спонсор «Ростова», создала петицию на сайте Change.org с просьбой перенести матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Сегодня, 19 июня, в 15:00 мск петиция будет направлена в сочинский клуб.

«Титульный спонсор ФК «Ростов» «ТНС энерго Ростов-на-Дону» обращается к тренерскому составу и игрокам ФК «Сочи» с просьбой перенести запланированный на пятницу матч с ФК «Ростов».



Футбол — игра миллионов. Давайте вместе вспомним, каким ценностям учит эта игра на протяжении сотен лет. Достойная борьба, честная конкуренция, уважение к сопернику и преодоление своих возможностей.



В этом году весь мир проходит серьёзную проверку на прочность. Пандемия отразилась на каждом, начиная от государств, заканчивая конкретными людьми. Нашему футбольному клубу в этот раз не повезло. Несмотря на все меры предосторожности, несколько игроков заразились коронавирусом, и команда была вынуждена уйти на карантин.



В любой кризисной ситуации солидарность и поддержка в долгосрочной перспективе правильнее, чем сиюминутный результат. Мы верим, что именно это по достоинству оценят фанаты наших команд и все зрители РПЛ.



Предлагаем вместе создать прецедент, когда предстоящий матч объединяет людей вокруг проблемы, а не разъединяет их», — сказано в сообщении.