РФС убрал заразившегося COVID-19 арбитра из судейской бригады матча «Арсенал» — «Спартак»

Российский футбольный союз (РФС) изменил состав судейской бригады на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» — «Спартак», сообщает пресс-служба РФС на официальном сайте.

«Произошли изменения в составе судейской бригады, которая будет обслуживать игру 23-го тура РПЛ „Арсенал“ — «Спартак». Ассистента арбитра Максима Гаврилина, у которого был выявлен положительный тест на COVID-19, заменит Алексей Воронцов», — сказано в заявлении.

Окончательный состав судейской бригады: судья — Евгений Турбин; ассистенты судьи — Игорь Демешко, Алексей Воронцов; резервный судья — Алексей Амелин; VAR — Павел Кукуян, AVAR — Николай Ерёмин; инспектор — Сергей Лапочкин.

Матч в Туле состоится завтра, 20 июня. Начало встречи — в 16:30 мск.