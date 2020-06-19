РФС убрал заразившегося COVID-19 арбитра из судейской бригады матча «Арсенал» — «Спартак»
Российский футбольный союз (РФС) изменил состав судейской бригады на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» — «Спартак», сообщает пресс-служба РФС на официальном сайте.
«Произошли изменения в составе судейской бригады, которая будет обслуживать игру 23-го тура РПЛ „Арсенал“ — «Спартак». Ассистента арбитра Максима Гаврилина, у которого был выявлен положительный тест на COVID-19, заменит Алексей Воронцов», — сказано в заявлении.
Окончательный состав судейской бригады: судья — Евгений Турбин; ассистенты судьи — Игорь Демешко, Алексей Воронцов; резервный судья — Алексей Амелин; VAR — Павел Кукуян, AVAR — Николай Ерёмин; инспектор — Сергей Лапочкин.
Матч в Туле состоится завтра, 20 июня. Начало встречи — в 16:30 мск.
«Спартак» показал, как команда готовится к матчу с тульским «Арсеналом»
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