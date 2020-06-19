Доменико Тедеско: хватит уже перерывов, давайте поиграем!

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился эмоциями от возобновления сезона, а также рассказал, что скучает по семье.



«У нас было много пауз. Мы провели дома достаточно времени. Семьи очень важны, но и футбол мы тоже очень любим. И рады, что сезон возобновляется. Хватит уже перерывов, давайте поиграем!



Чего больше всего не хватает в России? Обычно, когда я занят, не остаётся времени даже думать о чём-то другом. Но, конечно, когда работа заканчивается, скучаю по семье, созваниваюсь. Хочется всегда быть с ней рядом, но важно принять такое положение дел. Мы должны быть счастливы, что имеем такую работу, находимся внутри большого футбола. Многие об этом мечтают. И поэтому правильно видеть и ценить хорошее, а не только жаловаться на минусы. Я счастлив, что оказался в «Спартаке», — цитирует Тедеско пресс-служба «Спартака».

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