«Ростов» заявляет игроков 2002-2003 годов рождения перед матчем с «Сочи»

«Ростов» начал дополнять заявку на нынешний сезон Российской Премьер-Лиги в преддверии матча 23-го тура с «Сочи».



В списке футболистов клуба из Ростова-на-Дону к настоящему моменту появились сразу четыре юных игрока: полузащитник Владимир Абрамов (2002 года рождения) и хавбеки Тимофей Калистратов, Иван Комаров и Вильям Рогава (все – 2003 года рождения). При этом у первых трёх футболистов на сайте лиги нет фотографии.



Напомним, в составе «Ростова» было выявлено шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. Команда Валерия Карпина отправилась на двухнедельный карантин. После этого клуб выразил желание перенести матч с «Сочи», однако соперник выступил за проведение встречи в назначенное время.



«Чемпионат» сообщал, что если встреча состоится, то представлять «Ростов» будет состав 2003 года рождения, и клуб решает вопрос с их дозаявкой.

Валерий Карпин: мы в «тюрьме» сидим. Кто будет играть с «Сочи», я не знаю