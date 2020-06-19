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«Ростов» заявляет игроков 2002-2003 годов рождения перед матчем с «Сочи»

«Ростов» заявляет игроков 2002-2003 годов рождения
«Ростов» заявляет игроков 2002-2003 годов рождения перед матчем с «Сочи»
Футбол / РПЛ 0

«Ростов» начал дополнять заявку на нынешний сезон Российской Премьер-Лиги в преддверии матча 23-го тура с «Сочи».

В списке футболистов клуба из Ростова-на-Дону к настоящему моменту появились сразу четыре юных игрока: полузащитник Владимир Абрамов (2002 года рождения) и хавбеки Тимофей Калистратов, Иван Комаров и Вильям Рогава (все – 2003 года рождения). При этом у первых трёх футболистов на сайте лиги нет фотографии.

Напомним, в составе «Ростова» было выявлено шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. Команда Валерия Карпина отправилась на двухнедельный карантин. После этого клуб выразил желание перенести матч с «Сочи», однако соперник выступил за проведение встречи в назначенное время.

«Чемпионат» сообщал, что если встреча состоится, то представлять «Ростов» будет состав 2003 года рождения, и клуб решает вопрос с их дозаявкой.

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