Матчи РПЛ будут транслировать в Испании, на Кипре и в балканских странах

Созданный Ла Лигой сервис LaLigaSportsTV и компания Telestare приобрели эксклюзивные права на показ Российской Премьер-Лиги, сообщает пресс-служба турнира на официальном сайте.
Сообщается, что на LaLigaSportsTV будут показаны все матчи каждого тура с русскими комментаторами. С сезона-2020/2021 два матча из тура по выбору РПЛ могут быть показаны с испанскими комментариями.
Telestare будет транслировать матчи РПЛ в Боснии и Герцеговине, Греции, Северной Македонии, Сербии, Словении, Хорватии, Черногории и на Кипре до конца сезона-2021/2022 каналах Sport Klub.
«Сотрудничество с Ла Лигой – очень интересный проект, сочетающий обмен опытом и бизнес-отношения. Ла Лига развивает и много инвестирует в своё медианаправление, нам есть чему поучиться у них. От этого сотрудничества РПЛ получит не только финансовый результат, но и данные об аудитории российского футбола в Испании, что очень важно.
Там, где традиционно присутствует интерес к российской лиге, где знают наших игроков и клубы, всегда проще найти партнёров и заинтересованных вещателей. Интерес к российскому футболу в Греции, Сербии, Хорватии, Черногории и других странах региона всегда был высоким, поэтому появление первого партнёрства на этой территории закономерно», — прокомментировал коммерческий директор РПЛ Павел Суворов.
- 19 июня 2020
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