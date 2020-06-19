Матчи РПЛ будут транслировать в Испании, на Кипре и в балканских странах

Созданный Ла Лигой сервис LaLigaSportsTV и компания Telestare приобрели эксклюзивные права на показ Российской Премьер-Лиги, сообщает пресс-служба турнира на официальном сайте.

Сообщается, что на LaLigaSportsTV будут показаны все матчи каждого тура с русскими комментаторами. С сезона-2020/2021 два матча из тура по выбору РПЛ могут быть показаны с испанскими комментариями.

Telestare будет транслировать матчи РПЛ в Боснии и Герцеговине, Греции, Северной Македонии, Сербии, Словении, Хорватии, Черногории и на Кипре до конца сезона-2021/2022 каналах Sport Klub.

«Сотрудничество с Ла Лигой – очень интересный проект, сочетающий обмен опытом и бизнес-отношения. Ла Лига развивает и много инвестирует в своё медианаправление, нам есть чему поучиться у них. От этого сотрудничества РПЛ получит не только финансовый результат, но и данные об аудитории российского футбола в Испании, что очень важно.



Там, где традиционно присутствует интерес к российской лиге, где знают наших игроков и клубы, всегда проще найти партнёров и заинтересованных вещателей. Интерес к российскому футболу в Греции, Сербии, Хорватии, Черногории и других странах региона всегда был высоким, поэтому появление первого партнёрства на этой территории закономерно», — прокомментировал коммерческий директор РПЛ Павел Суворов.