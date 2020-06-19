Уткин: у ростовских мальчишек нет ни единого шанса. Матч с «Сочи» — это метафора страны

Известный блогер Василий Уткин в своём телеграм-канале высказался о предстоящем матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и «Ростовом». В составе гостей на поле выйдут юные игроки, поскольку основа ушла на карантин из-за шести случаев заражения коронавирусом в команде.
«У ростовских мальчишек сегодня нет ни единого шанса, ни одного. Даже если б тренировались и готовились, не было бы. Подавляющему большинству не доведётся в будущем играть за свой клуб. Может быть, и до Премьер-Лиги не дорастёт ни один. Но это не бессмысленно. Против команды-сателлита, которая вся состоит из высокооплачиваемых, не оправдавших ничьих, кроме своих роскошных подруг, надежд, выходят пацаны. Это метафора страны. Одни уходят и не оставят следа. Другие, возможно, не добьются успеха, не исключено, что они проведут жизнь вообще в иных областях, но у них всё впереди.
Найдите, парни из Ростова, за что побиться. Не надо пафоса – вас бросили не под танк и не за родину. Вам просто выпало в 17 лет прикусить смысла жизни. Скоро вся жизнь в России будет вашей, а морок сгинет. Но это не подарок, это будет трудно. Держитесь, казачки. Мужиками станете», — написал Уткин.
- 19 июня 2020
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