Тьяго Силва хочет получать в новом клубе € 10 млн в год

Бразильский защитник «Пари Сен-Жермен» Тьяго Силва, который покинет клуб по окончании розыгрыша Лиги чемпионов, выдвигает высокие зарплатные требования, сообщает Goal.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, Силва хочет получать в новом клубе € 10 млн. Сообщается, что итальянская «Фиорентина» и английский «Эвертон», которые интересовались 35-летним футболистом, готовы предложить ему не более € 5,5 млн в год, из-за чего переход бразильца в вышеупомянутые команды может не состояться.

Силва перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Милана» в июле 2012 года. Сумма трансфера бразильского футболиста составила € 42 млн. В сезоне-2019/2020 Силва принял участие в 30 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.