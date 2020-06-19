«Крылья Советов» — «Ахмат»: прямой эфир матча начнётся в 18:00

Сегодня, 19 июня, состоится матч «Крылья Советов» — «Ахмат». Встреча 23-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Самара Арена» в Самаре, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Крылья Советов» — «Ахмат» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Антон Аверьянов и Тихон Калугин (оба — Москва). Резервный рефери — Артём Любимов (Санкт-Петербург).



«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Ахмат».



«Крылья Советов», набрав 22 очка в 22 турах, занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (20) — 16-й.

Возобновляется Российская Премьер-лига — расписание матчей 23-го тура