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«Ростов» объявил заявку на матч с «Сочи». Всем игрокам меньше 20 лет

«Ростов» объявил заявку на матч с «Сочи». Всем игр
«Ростов» объявил заявку на матч с «Сочи». Всем игрокам меньше 20 лет
Футбол / РПЛ 0

«Ростов» в своём официальном «твиттере» объявил заявку на предстоящий матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».

В составе команды из Ростова-на-Дону не нашлось места ни одному футболисту старше 19 лет. Самому младшему игроку 16 лет.

Заявка «Ростова»:

вратари – Попов, Лукьянов (оба – 2002 года рождения);

защитники – Рогава, Калистратов, Гирнык, Мамедов (все – 2003), Абрамов (2002);

полузащитники – Горелов, Романов, Каштан, Кочканян, Комаров (все – 2003), Куприянов (2002);

нападающие – Топурия, Хромов (оба – 2002), Колотиевский (2001), Корниенко (2003), Ставцев (2004).

Напомним, в составе «Ростова» было выявлено шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. Команда Валерия Карпина отправилась на двухнедельный карантин. После этого клуб выразил желание перенести матч с «Сочи», однако соперник выступил за проведение встречи в назначенное время.

Артём Дзюба опубликовал в «Инстаграме» мем про матч «Сочи» — «Ростов»
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