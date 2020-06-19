«Ростов» объявил заявку на матч с «Сочи». Всем игрокам меньше 20 лет

«Ростов» в своём официальном «твиттере» объявил заявку на предстоящий матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».



В составе команды из Ростова-на-Дону не нашлось места ни одному футболисту старше 19 лет. Самому младшему игроку 16 лет.



Заявка «Ростова»:



вратари – Попов, Лукьянов (оба – 2002 года рождения);



защитники – Рогава, Калистратов, Гирнык, Мамедов (все – 2003), Абрамов (2002);



полузащитники – Горелов, Романов, Каштан, Кочканян, Комаров (все – 2003), Куприянов (2002);



нападающие – Топурия, Хромов (оба – 2002), Колотиевский (2001), Корниенко (2003), Ставцев (2004).



Напомним, в составе «Ростова» было выявлено шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. Команда Валерия Карпина отправилась на двухнедельный карантин. После этого клуб выразил желание перенести матч с «Сочи», однако соперник выступил за проведение встречи в назначенное время.

Артём Дзюба опубликовал в «Инстаграме» мем про матч «Сочи» — «Ростов»