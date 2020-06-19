«Ростов» объявил заявку на матч с «Сочи». Всем игрокам меньше 20 лет

«Ростов» в своём официальном «твиттере» объявил заявку на предстоящий матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».
В составе команды из Ростова-на-Дону не нашлось места ни одному футболисту старше 19 лет. Самому младшему игроку 16 лет.
Заявка «Ростова»:
вратари – Попов, Лукьянов (оба – 2002 года рождения);
защитники – Рогава, Калистратов, Гирнык, Мамедов (все – 2003), Абрамов (2002);
полузащитники – Горелов, Романов, Каштан, Кочканян, Комаров (все – 2003), Куприянов (2002);
нападающие – Топурия, Хромов (оба – 2002), Колотиевский (2001), Корниенко (2003), Ставцев (2004).
Напомним, в составе «Ростова» было выявлено шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. Команда Валерия Карпина отправилась на двухнедельный карантин. После этого клуб выразил желание перенести матч с «Сочи», однако соперник выступил за проведение встречи в назначенное время.
- 19 июня 2020
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