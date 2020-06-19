Мостовой призвал «Сочи» соблюсти фэйр-плей и выпустить молодых футболистов

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал ситуацию с матчем 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Ростов».
«Засчитывать техническое поражение из-за коронавируса некоторых игроков «Ростова» — не по-спортивному. Можно было перенести один матч, но у «Ростова» скоро ещё игра. Её тоже надо переносить? За несколько дней ничего не поменяется, проблема в этом. Нужно было принимать очень сложное решение. «Арсенал», с которым «Ростов» играет в следующем туре, тоже может сказать, что переносить не будут, имеют на это право. И по цепочке у «Ростова» отнимут очень много очков. Нельзя сравнивать эту ситуацию с перенесённой игрой «Сочи» — «Оренбург». Тогда было другое время, спокойно можно было перенести тот матч. Здесь нужно было сообща подумать и перенести хотя бы эту игру. Не дай бог, но заразиться коронавирусом может любой человек.
«Сочи» должен соблюсти хотя бы какой-то фэйр-плей, если уж он не пошёл на перенос матча. Пусть хотя бы половина состава будет молодёжной. Но «Сочи» же здесь может сказать: «Почему мы должны так делать? Это же вы нарушили», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 19 июня 2020
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