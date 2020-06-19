«Ростов» опубликовал фото молодых игроков, которые отправились на матч с «Сочи»

Пресс-служба «Ростова» опубликовала в «Твиттере» фотографии молодых игроков ростовского клуба, которые примут участие в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».

«Мы уже в аэропорту. Через пять минут команда вылетит в Сочи, по прибытии сразу отправится на стадион «Фишт». Матч начнётся в 20:00 мск. Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц вылетел вместе с командой, чтобы поддержать наших парней», — сказано в сообщении.

Посмотреть фотографии можно в «твиттере» ФК «Ростов».

Напомним, в составе «Ростова» было выявлено шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. Команда Валерия Карпина отправилась на двухнедельный карантин. После этого клуб выразил желание перенести матч с «Сочи», однако соперник выступил за проведение встречи в назначенное время. Представлять клуб будут 11 воспитанников академии — состав 2002 и 2003 года рождения.