Экс-врач сборной России рассказал, чем опасен матч с «Сочи» для молодых игроков «Ростова»

Бывший врач сборной России Зураб Орджоникидзе рассказал, какие опасности могут ждать молодых футболистов «Ростова» во время матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». В заявке «Ростова» на матч все игроки моложе 20 лет.

«Прежде чем приступать к тренировочному процессу, который требует активной нагрузки на организм, а тем более когда идёт речь о молодых спортсменах, футболисты должны пройти углублённое медицинское обследование. Без этой процедуры они не могут быть допущены к матчу. Моё мнение, это опасная ситуация. Пять замен, которые разрешены в матче, должны помочь. Думаю, тренеры сделают их в перерыве. Важный момент – паузы на „водопой“ в каждом из таймов. Нужно понимать, в каком физическом и функциональном состоянии находятся молодые футболисты, если они долгое время не тренировались, то это опасно.



Пусть у „Ростова“ выйдут на матч 17-18-летние ребята, но игрокам „Сочи“ будет непросто. На стороне молодых будет задор, желание проявить себя, добежать, доработать момент до конца. На жаре это очень опасно. В Сочи высокая влажность, духота. На стадионе должны стоять контейнеры и бочки со льдом, в перерыве игроков надо охлаждать, давать побольше жидкости. Стоит отметить, что будет сложно обеим командам, но игроки „Сочи“ более выносливы, функционально будут более готовы», — приводит слова Орджоникидзе «Р-Спорт».