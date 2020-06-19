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«Крылья Советов» — «Ахмат». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
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«Сочи» — «Ростов»: прямой эфир матча начнётся в 20:00

«Сочи» — «Ростов»: прямой эфир матча начнётся в 20:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 19 июня, состоится матч «Сочи» — «Ростов». Встреча 23-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Сочи» — «Ростов» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. Помогать ему будут ассистенты Николай Богач (Люберцы) и Арам Петросян (Бронницы). Резервный рефери — Иван Сиденков (Санкт-Петербург).

«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Ростов».

«Сочи», набрав 24 очка в 22 турах, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (38) — четвёртый.

Возобновляется Российская Премьер-лига — расписание матчей 23-го тура
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