«Сочи» — «Ростов»: прямой эфир матча начнётся в 20:00

Сегодня, 19 июня, состоится матч «Сочи» — «Ростов». Встреча 23-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Сочи» — «Ростов» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. Помогать ему будут ассистенты Николай Богач (Люберцы) и Арам Петросян (Бронницы). Резервный рефери — Иван Сиденков (Санкт-Петербург).



«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Ростов».



«Сочи», набрав 24 очка в 22 турах, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (38) — четвёртый.

Возобновляется Российская Премьер-лига — расписание матчей 23-го тура