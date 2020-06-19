«Крылья Советов» — «Ахмат»: составы команд на матч 23-го тура чемпионата России

«Крылья Советов» и «Ахмат» объявили стартовые составы на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоится сегодня, 19 июня, на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.



Состав «Крыльев Советов»: Фролов, Комбаров, Бурлак, Чернов, Зеффан, Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Зиньковский, Попович, Глушенков.



Запасные: Киселёв, Рыжиков, Овсянников, Полуяхтов, Чичерин, Лысцов, Тюрин, Смирнов, Аль-Фураиджи, Голенков, Молчанов.



Состав «Ахмата»: Городов, Семёнов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Иванов, Глушаков, Ильин, Бериша, Роши, Исмаэл Силва.



Запасные: Гудиев, Мелихов, Гиголаев, Адамов, Х. Кадыров, Раванелли, Харин, Митришев, А. Кадыров, Мбенг, Понсе, Визеу.