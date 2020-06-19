В «Сочи» ответили на призыв сыграть с «Ростовом» молодёжью

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко ответил на призывы выставить на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» состав 2003 года рождения. Напомним, представлять «Ростов» в матче будут 11 воспитанников академии клуба — состав 2001-2003 годов рождения.
«Последние недели у нас шла полноценная подготовка к рестарту сезона. В нашем составе есть ребята из молодёжной команды, но будут ли они играть, решит главный тренер.
Вы спрашиваете, будем ли мы ставить тоже ребят 2003 года рождения? Ребят, которые не тренировались и находились на карантине дома, мы ставить на такую игру не можем. Мы не имеем права подвергать опасности их здоровье. Те, кто тренировался с основой, могут выйти на поле. Но это будет решать уже главный тренер», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 19 июня 2020
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