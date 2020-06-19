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«Главное — правильно воспользоваться шансом». Малафеев пожелал удачи молодёжи «Ростова»

«Главное — правильно воспользоваться шансом». Малафеев пожелал удачи молодёжи «Ростова»
Футбол / РПЛ 0

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев пожелал удачи молодым игрокам «Ростова» в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».

«Главное — суметь правильно воспользоваться этим шансом! Удачи, «Ростов», — написал Малафеев в „Твиттере“.

Пост доступен в "твиттере" Вячеслава Малафеева.

Напомним, в составе «Ростова» было выявлено шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. Команда Валерия Карпина отправилась на двухнедельный карантин. После этого клуб выразил желание перенести матч с «Сочи», однако соперник выступил за проведение встречи в назначенное время. Представлять «Ростов» в матче будут 11 воспитанников академии клуба — состав 2002 и 2003 годов рождения.

Матч «Сочи» — «Ростов» состоится сегодня, 19 июня. Начало встречи — 20:00 мск.

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