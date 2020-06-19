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Тренер молодёжки «Ростова» будет руководить командой в матче с «Сочи»

Тренер молодёжки «Ростова» будет руководить командой в матче с «Сочи»
Футбол / РПЛ 0

«Ростов» в своём официальном «твиттере» сообщил, что в предстоящем матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» командой будет руководить старший тренер молодёжки Заурбек Тедеев.

«Сегодня с бровки руководить нашей командой будет Заурбек Тедеев — старший тренер молодёжки ФК «Ростов», — говорится в сообщении.

Ранее «Ростов» объявил заявку на матч с «Сочи». В составе команды из Ростова-на-Дону не нашлось места ни одному футболисту старше 19 лет. Самому младшему игроку 16 лет.

Напомним, в составе «Ростова» было выявлено шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. Команда Валерия Карпина отправилась на двухнедельный карантин. После этого клуб выразил желание перенести матч с «Сочи», однако соперник выступил за проведение встречи в назначенное время.

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