Фанаты «Локомотива» до конца сезона будут уходить со стадиона на 20-й минуте

Организация болельщиков «Локомотива» United South опубликовала заявление о протесте против руководства клуба из-за ухода главного тренера Юрия Сёмина.
«В воскресенье возобновляется чемпионат. «Локомотив» продолжит его на втором месте, к которому привёл команду Юрий Павлович Сёмин. Но уже без самого Палыча, выгнанного руководством из клуба таким необъяснимым образом.
Мы объявляем, что до конца текущего чемпионата:
— мы будем находиться на стадионе только до 20-й минуты матчей;
— мы отказываемся от какой-либо масштабной визуальной поддержки;
— вокальная поддержка в это время будет направлена на корректное выражение нашего общего мнения о действиях руководства «Локомотива»;
— мы отказываемся от покупок на стадионе (в магазине клуба, на территории стадиона и в подтрибунных помещениях) и у партнёров клуба. Мы не должны приносить действующему руководству ни копейки.
Друзья! Мы не являемся сторонниками мифического «ФК Сёмин». Мы не противопоставляем себя клубу «Локомотив». Мы не желаем ему зла и не имеем цели его развалить. Мы не хотим болеть против нового тренера и результатов команды. Мы за то, чтобы решения руководства клуба носили взвешенный и обдуманный характер и работали на пользу клуба. Мы хотим, чтобы за действия руководства и за объяснения этих действий не приходилось краснеть», — говорится в заявлении на сайте организации.
21 июня «Локомотив» дома сыграет свой первый матч после паузы. Команда примет «Оренбург», начало матча — в 17:30 мск.
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