Власти Нижегородской области согласовали проведение матча «Тамбов» — «Зенит»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что местные власти согласовали проведение матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 «Тамбов» — «Зенит» на стадионе «Нижний Новгород». Встреча состоится 1 июля.

«По моей информации, нет никаких препятствий для проведения матча. Он состоится без зрителей, режим повышенной готовности, введенный в регионе, не предполагает возможности посещать массовые мероприятия. Но такое спортивное событие мы можем провести, с удовольствием ждём футболистов «Зенита» и «Тамбова», — приводит слова Никитина ТАСС.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. В активе клуба из Санкт-Петербурга 50 очков. «Тамбов» (25) занимает 11-е место.