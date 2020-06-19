Широков: Прядкин во всей красе отстаивает интересы клубов. Учитесь, как надо работать!

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Роман Широков высказался о возобновлении Российской Премьер-Лиги.
«Мы же хотели возвращение РПЛ, вот незабываемый рестарт и случился. Прядкина отстаивали всем миром, вот и отстоял вам российский футбол. Я почему-то позицию РПЛ не слышу, она вообще есть? У лиги есть свой президент? А то его что-то не слышно. Ощущение, что он решил: моя хата с краю. Пролоббировали высокие инстанции возвращение футбола, а он устранился.
А ведь не просто так Дюков предлагал пересмотреть вопрос переизбрания Прядкина на пост президента лиги. Вот сейчас Прядкин во всей красе отстаивает интересы клубов, учитесь, как надо работать. Будет трансферное окно – будет решать, а пока сами пусть пусть разбираются.
Всё это было бы смешно, если бы не было так стыдно. Весь мир нормально играет, да, заболевания были, но чтобы ситуация решалась так… Только у нас могло всё перед матчем вскрыться», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 19 июня 2020
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