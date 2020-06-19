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Широков: пусть «Сочи» получит приз Fair play из рук Прядкина – будет фантастически

Широков: пусть «Сочи» получит приз Fair play из рук Прядкина – будет фантастически
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Роман Широков прокомментировал ситуацию с матчем «Сочи» — «Ростов».

«Ростов» в этой ситуации тоже не прав, нужно было внятнее объяснять футболистам, куда можно ходить, а куда нет. Про позицию «Сочи» я вообще молчу, пусть получит приз Fair play из рук Прядкина – будет фантастически.

А детям этим вообще можно играть? Ладно контракты, но если они три дня занимаются всего, как им будет по жаре в Сочи играть? Ещё и против людей, которые профессионально много лет в футбол играют? Думаете, комфортно им будет? А что будет потом с этими ребятами?

Нужно было переносить матч. А раз «Сочи» так хочет сыграть против команды 2002-2003 года, то пусть сами такой состав выставляют. «Сочи» собирается играть основой? Ну конечно, форму-то надо набрать (смеётся. – Прим. «Чемпионата»)», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, в составе «Ростова» было выявлено шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. Команда Валерия Карпина отправилась на двухнедельный карантин. После этого клуб выразил желание перенести матч с «Сочи», однако соперник выступил за проведение встречи в назначенное время.

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