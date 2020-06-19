Бабаев: ЦСКА есть что терять, но мы с первого дня были за возобновление чемпионата
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил, что клуб выступает за возобновление Российской Премьер-Лиги.
«Абсолютно верно. Дело даже не в том, что мы бы хотели улучшить свое турнирное положение, ведь с другой стороны, нам есть что терять — на момент остановки сезона команда шла в зоне еврокубков. Если существует хотя бы малейшая возможность соблюсти спортивный принцип, ее нужно использовать.
Поэтому с первого дня ПФК ЦСКА выступал за возобновление чемпионата, разумеется, при соблюдении всех норм безопасности. Благодарны Правительству страны, Роспотребнадзору, Мэрии Москвы, РФС и РПЛ. Все необходимые нормативы удалось согласовать, таким образом, завершение чемпионата стало возможным", — приводит слова Бабаева пресс-служба клуба.
Бабаев: ВЭБ.РФ чётко обозначил позицию: никакого вмешательства в работу ЦСКА не будет
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