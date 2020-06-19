Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Ростов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Футболисты «Ростова» сами грузили свой багаж перед матчем с «Сочи». Видео

Футболисты «Ростова» сами грузили свой багаж перед матчем с «Сочи». Видео
Футбол / РПЛ 0

Футболисты «Ростова» прибыли в Сочи на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, который пройдёт сегодня, 19 июня, на стадионе «Фишт».

Игроки ростовской команды после прилёта в Сочи сами грузили свой багаж в автобус.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее пресс-служба «Ростова» опубликовала в «Твиттере» фотографии молодых игроков ростовского клуба, которые вылетели на матче с «Сочи».

Напомним, в составе «Ростова» было выявлено шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. Команда Валерия Карпина отправилась на двухнедельный карантин. После этого клуб выразил желание перенести матч с «Сочи», однако соперник выступил за проведение встречи в назначенное время. Представлять клуб будут 11 воспитанников академии — состав 2002 и 2003 года рождения.

«Ростов» опубликовал фото молодых игроков, которые отправились на матч с «Сочи»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020