Футболисты «Ростова» сами грузили свой багаж перед матчем с «Сочи». Видео

Футболисты «Ростова» прибыли в Сочи на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, который пройдёт сегодня, 19 июня, на стадионе «Фишт».

Игроки ростовской команды после прилёта в Сочи сами грузили свой багаж в автобус.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее пресс-служба «Ростова» опубликовала в «Твиттере» фотографии молодых игроков ростовского клуба, которые вылетели на матче с «Сочи».

Напомним, в составе «Ростова» было выявлено шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. Команда Валерия Карпина отправилась на двухнедельный карантин. После этого клуб выразил желание перенести матч с «Сочи», однако соперник выступил за проведение встречи в назначенное время. Представлять клуб будут 11 воспитанников академии — состав 2002 и 2003 года рождения.