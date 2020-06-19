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«Сочи» — «Ростов». Платная прямая трансляция
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20:00 Мск
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Тарас Бурлак — автор первого гола после рестарта РПЛ

Тарас Бурлак — автор первого гола после рестарта РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Защитник самарских «Крыльев Советов» Тарас Бурлак стал автором первого гола после рестарта сезона-2019/2020 в Российской Премьер-Лиге.

30-летний футболист отличился на 6-й минуте домашнего матча 23-го тура с грозненским «Ахматом». Результативную передачу отдал защитник Никита Чернов.

Встреча сейчас проходит в Самаре на стадионе «Самара Арена». К 11-й минуте счёт 1:0 в пользу хозяев. На «Чемпионате» доступна текстовая онлайн-трансляция матча «Крылья Советов» — «Ахмат».

«Крылья Советов» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды Миодрага Божовича 22 очка. «Ахмат» (20) располагается на 16-м месте.

Напомним, сегодня также состоится матч «Сочи» — «Ростов» (начало — в 20:00 мск).

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