«Атлетико» отказался продать Фелиша клубу АПЛ за € 150 млн. Ранее им интересовался «Сити»

Неназванный клуб английской Премьер-лиги ранее в этом сезоне предложил мадридскому «Атлетико» продать нападающего Жоао Фелиша за € 150 млн. «Матрасники» ответили отказом, сообщает Goal.com со ссылкой на источники в испанском клубе.

Фелиш перешёл в «Атлетико» из лиссабонской «Бенфики» 3 июля 2019 года за € 126 млн. До этого трансфера в услугах 20-летнего португальца был заинтересован «Манчестер Сити».

В нынешней кампании Жоао забил 6 мячей и отдал 1 голевой пас в 21 матче испанской Примеры. В других турнирах (Лига чемпионов, Суперкубок Испании, Кубок Испании) форвард записал в свой актив 2 мяча и 2 результативные передачи в 8 встречах.

Контракт Фелиша с «Атлетико» рассчитан до 30 июня 2026 года.