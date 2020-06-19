«Атлетико» отказался продать Фелиша клубу АПЛ за € 150 млн. Ранее им интересовался «Сити»
Неназванный клуб английской Премьер-лиги ранее в этом сезоне предложил мадридскому «Атлетико» продать нападающего Жоао Фелиша за € 150 млн. «Матрасники» ответили отказом, сообщает Goal.com со ссылкой на источники в испанском клубе.
Фелиш перешёл в «Атлетико» из лиссабонской «Бенфики» 3 июля 2019 года за € 126 млн. До этого трансфера в услугах 20-летнего португальца был заинтересован «Манчестер Сити».
В нынешней кампании Жоао забил 6 мячей и отдал 1 голевой пас в 21 матче испанской Примеры. В других турнирах (Лига чемпионов, Суперкубок Испании, Кубок Испании) форвард записал в свой актив 2 мяча и 2 результативные передачи в 8 встречах.
Контракт Фелиша с «Атлетико» рассчитан до 30 июня 2026 года.
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