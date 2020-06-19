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«Сочи» — «Ростов». Платная прямая трансляция
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20:00 Мск
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«Сочи» выставил основной состав на матч с «Ростовом»

«Сочи» выставил основной состав на матч с «Ростовом»
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Ростова» на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Сочи»: Джанаев, Заика, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Бурмистров, Набиуллин, Мостовой, А. Заболотный, Кокорин.

Запасные: Н. Заболотный, Шакуро, Милютин, Полоз, Колдунов, Лагатор, Боковой, Имбула, Карапетян.

«Ростов»: Попов, Калистратов, Колотиевский, Гирнык, Горелов, Романов, Куприянов, Рогава, Хромов, Топурия, Абрамов.

Запасные: Лукьянов, Кочканян, Мамедов, Каштан, Ставцев, Комаров, Корниенко.

Матч «Сочи» — «Ростов» состоится в Сочи на стадионе «Фишт» сегодня, 19 июня, начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Вместо футболистов основной команды «Ростова», которые сели на карантин из-за вспышки коронавируса, во встрече будут участвовать игроки молодёжного состава.

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