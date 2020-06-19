«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 22:15
Сегодня, 19 июня, в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» состоится матч 30-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 22:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Матч обслужит бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Помогать ему будут Эдвард Смарт и Нил Дэвис. Резервный рефери — Андре Марринер.
В первом круге АПЛ сезона-2019/2020 «Юнайтед» и «Тоттенхэм» встретились в Манчестере на арене «Олд Траффорд» 4 декабря. Финальный свисток тогда зафиксировал победу «красных дьяволов» со счётом 2:1.
«Манчестер Юнайтед», набрав 45 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, «Тоттенхэм» (41) — восьмое.
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