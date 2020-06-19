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«Сочи» — «Ростов». Платная прямая трансляция
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20:00 Мск
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Уткин: почему на картинке про школьников только «Ростов»? Потому, что «Сочи» – дно

Уткин: почему на картинке про школьников только «Ростов»? Потому, что «Сочи» – дно
Футбол / РПЛ 0

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал пост «Сочи», опубликованный в «Инстаграме» и посвящённый предстоящему матчу 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».

«Знаете, почему на этой картинке только ФК „Ростов“ и не видно ФК „Сочи“? Потому, что „Сочи“ — дно», — написал Уткин на своей странице в «Твиттере».

Пресс-служба «Сочи» ранее удалила пост, опубликованный в «Инстаграме» и посвящённый предстоящему матчу 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Сочинцы опубликовали фотографию школьника, сидящего за столом с компьютером в болоте, и сопроводили её следующим сообщением: «Вся страна будет болеть за школьников!» (один из самых популярных комментов). Мы все были когда-то школьниками. Сегодня просто поиграем в футбол. Поле ровное, мяч круглый. Играем, пока мама не позовёт домой. P.S. «Ростов», это шутка, и это на нашей совести».

«Сочи» удалил пост про школьников
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