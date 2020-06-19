«Ростов»: выяснили, чем занимались футболисты «Сочи», когда наш игрок пошёл в школу

Пресс-служба «Ростова» в «Твиттере» выяснила, где в 2010 году были футболисты «Сочи», когда полузащитник ростовской команды Максим Ставцев пошёл в школу.
«В 2010 году наш воспитанник Максим Ставцев пошёл в школу. Выяснили, чем тогда занимались игроки «Сочи», с которыми Максиму, возможно, придётся сегодня сыграть», — говорится в сообщении. Оказалось, что нападающий Александр Кокорин в то время выступал за «Динамо», полузащитник Кристиан Нобоа уже был двукратным чемпионом России в составе «Рубина», а форвард Антон Заболотный был заявлен за ЦСКА в Лиге чемпионов.
Ранее у шести футболистов «Ростова» выявили коронавирус. Вся команда и тренерский штаб ушли на двухнедельный карантин. «Сочи» отказался перенести встречу, в связи с чем жёлто-синие были вынуждены заявить на матч игроков младше 20 лет.
Матч «Сочи» — «Ростов» состоится в Сочи на стадионе «Фишт» сегодня, 19 июня, начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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