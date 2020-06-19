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«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» в первом матче после возобновления РПЛ

«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» в первом матче после возобновления РПЛ
Футбол / РПЛ 0

В Самаре на стадионе «Самара Арена» состоялся первый матч после рестарта сезона-2019/2020 в Российской Премьер-Лиге — «Крылья Советов» принимали «Ахмат». Финальный свисток зафиксировал победу гостей со счётом 4:2.

Автором первого гола стал защитник «Крыльев» Тарас Бурлак, отличившийся на 6-й минуте. В начале второго тайма нападающий «Ахмата» Владимир Ильин сравнял счёт. Спустя пять минут грозненскую команду вывел вперёд хавбек Денис Глушаков. В середине второго тайма ещё по одному мячу в ворота хозяев отправили Ильин и полузащитник Бернард Бериша. На 89-й минуте разницу в счёте сократил хавбек самарцев Максим Глушенков.

«Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе подопечных Игоря Шалимова 23 очка. «Крылья» (22) располагаются на последнем, 16-м месте.

Россия - Премьер-Лига. 23-й тур
19 июня 2020, пятница. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 4
Ахмат
Грозный
1:0 Бурлак – 6'   1:1 Ильин – 54'   1:2 Глушаков – 59'   1:3 Ильин – 66'   1:4 Бериша – 69'   2:4 Глушенков – 88'
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