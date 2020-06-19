«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» в первом матче после возобновления РПЛ

В Самаре на стадионе «Самара Арена» состоялся первый матч после рестарта сезона-2019/2020 в Российской Премьер-Лиге — «Крылья Советов» принимали «Ахмат». Финальный свисток зафиксировал победу гостей со счётом 4:2.
Автором первого гола стал защитник «Крыльев» Тарас Бурлак, отличившийся на 6-й минуте. В начале второго тайма нападающий «Ахмата» Владимир Ильин сравнял счёт. Спустя пять минут грозненскую команду вывел вперёд хавбек Денис Глушаков. В середине второго тайма ещё по одному мячу в ворота хозяев отправили Ильин и полузащитник Бернард Бериша. На 89-й минуте разницу в счёте сократил хавбек самарцев Максим Глушенков.
«Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе подопечных Игоря Шалимова 23 очка. «Крылья» (22) располагаются на последнем, 16-м месте.
- 19 июня 2020
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