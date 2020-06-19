Автогол игрока «Ростова» помог «Сочи» сравнять счёт в матче РПЛ

Нападающий «Ростова» Владимир Абрамов сравнял счёт в выездном матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». На 7-й минуте 18-летний футболист отправил мяч в свои ворота.

Встреча «Сочи» — «Ростов» сейчас проходит в Сочи на стадионе «Фишт». К 10-й минуте счёт 1:1. На «Чемпионате» доступны текстовая онлайн-трансляция и платная прямая видеотрансляция матча.

Напомним, за «Ростов» в матче с «Сочи» играют футболисты моложе 20 лет. Ранее у шести игроков основного состава жёлто-синих была выявлена коронавирусная инфекция. В связи с этим вся команда и тренерский штаб были вынуждены уйти на двухнедельный карантин. «Ростов» просил о переносе встречи, но руководство «Сочи» ответило отказом.

«Ростов», набрав 38 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, «Сочи» (24) — 12-е.