«Погнали!» Болельщики «Зенита» представили песню и устроили фаер-шоу в поддержку клуба

Фанаты «Зенита» подготовили ролик в поддержку клуба перед первым матчем в Российской Премьер-Лиге после возобновления сезона-2019/2020. В видео представлена песня и показано фаер-шоу.

«Мы были с тобой повсюду,

Верили в «Зенит» и ждали.

Порой, доверяя одному лишь чуду,

О наших победах мечтали!

Скитания в первой лиге,

Взлёты с тобой и падения.

Пресс системы, отделы, интриги,

Но силы все ради движения!

И мы всегда оставались верны

Городу, клубу, идее!

И в эти дни, когда возвращены

Все игры и нас ждут трофеи,

Мы заберём без лишних слов,

Что наше по праву с тобою,

В момент истерии и жалоб врагов

Докажем своей игрою!

В нас многие видят главное зло,

И кому-то «Зенит» не по нраву.

Для нас же важно только одно –

Годами ковать нашу славу!

За тех, чья жизнь в «Зените»,

Чью веру ещё не сломали,

Вы этот огонь в себе разожгите,

Давайте, парни, погнали!» — поётся в песне.

Видео можно посмотреть на канале LandscronaTV в YouTube.

Завтра, 20 июня, «Зенит» на выезде проведёт встречу 23-го тура РПЛ с московским ЦСКА, начало — в 19:00 мск.