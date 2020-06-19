«Погнали!» Болельщики «Зенита» представили песню и устроили фаер-шоу в поддержку клуба

Фанаты «Зенита» подготовили ролик в поддержку клуба перед первым матчем в Российской Премьер-Лиге после возобновления сезона-2019/2020. В видео представлена песня и показано фаер-шоу.
«Мы были с тобой повсюду,
Верили в «Зенит» и ждали.
Порой, доверяя одному лишь чуду,
О наших победах мечтали!
Скитания в первой лиге,
Взлёты с тобой и падения.
Пресс системы, отделы, интриги,
Но силы все ради движения!
И мы всегда оставались верны
Городу, клубу, идее!
И в эти дни, когда возвращены
Все игры и нас ждут трофеи,
Мы заберём без лишних слов,
Что наше по праву с тобою,
В момент истерии и жалоб врагов
Докажем своей игрою!
В нас многие видят главное зло,
И кому-то «Зенит» не по нраву.
Для нас же важно только одно –
Годами ковать нашу славу!
За тех, чья жизнь в «Зените»,
Чью веру ещё не сломали,
Вы этот огонь в себе разожгите,
Давайте, парни, погнали!» — поётся в песне.
Видео можно посмотреть на канале LandscronaTV в YouTube.
Завтра, 20 июня, «Зенит» на выезде проведёт встречу 23-го тура РПЛ с московским ЦСКА, начало — в 19:00 мск.
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