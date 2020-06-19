«Сочи» — «Ростов»: Кокорин вывел хозяев вперёд

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин забил гол в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» и вывел хозяев вперёд.

На 15-й минуте встречи после провала обороны «Ростова» Кокорин после передачи Андрея Мостового выбежал по центру один на один с голкипером и уверенным ударом низом отправил мяч в сетку ворот.

Полузащитник «Ростова» Роман Романов забил гол в ворота «Сочи» на 52-й секунде матча. Спустя пять минут автогол игрока ростовчан помог «Сочи» сравнять счёт.

Матч «Сочи» — «Ростов» проходит сегодня в Сочи на стадионе «Фишт». Счёт — 2:1, идёт первый тайм. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее у шести футболистов «Ростова» выявили коронавирус. Вся команда и тренерский штаб ушли на двухнедельный карантин. «Сочи» отказался перенести встречу, в связи с чем жёлто-синие были вынуждены заявить на матч игроков младше 20 лет.