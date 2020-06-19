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«Сочи» — «Ростов». Платная прямая трансляция
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20:00 Мск
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«Сочи» — «Ростов»: Кокорин оформил дубль

«Сочи» — «Ростов»: Кокорин оформил дубль
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин забил свой второй гол в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».

На 44-й минуте форвард получил пас от Кирилла Заики и отправил мяч в ворота, точно пробив между ног голкипера «Ростова» Дениса Попова.

Полузащитник «Ростова» Роман Романов забил гол в ворота «Сочи» уже на 52-й секунде матча. Спустя пять минут автогол игрока ростовчан помог «Сочи» сравнять счёт. На 15-й минуте встречи после провала обороны «Ростова» Александр Кокорин после передачи Андрея Мостового выбежал по центру один на один с голкипером и уверенным ударом низом отправил мяч в сетку ворот.

Матч «Сочи» — «Ростов» проходит сегодня в Сочи на стадионе «Фишт». Счёт — 4:1, идёт первый тайм. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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