Александр Кокорин забил 100-й гол в профессиональной карьере
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», записал в свой актив 100-й гол в карьере профессионального футболиста.
Чтобы добраться до знаковой отметки, Кокорину понадобилось 348 матчей. Юбилейный мяч 29-летний игрок забил в домашней встрече 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (4:1, идёт первый тайм).
Голы Александра Кокорина в профессиональном футболе
1. Российская Премьер-Лига — 62
2. Еврокубки — 20
3. Национальная команда России — 12
4. Кубок России — 6
Кокорин перешёл в «Сочи» 17 февраля. Арендное соглашение рассчитано до 31 июля. В конце следующего месяца истекает контракт нападающего с «Зенитом». Ранее сообщалось, что Александр может продолжить карьеру в Европе.
Сергей Хусаинов: «Сочи» забил «Ростову» с нарушением правил. Пенальти тоже левый
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