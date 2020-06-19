Фанаты «Спартака» устроили фаер-шоу, провожая команду на матч с «Арсеналом»

Организация болельщиков «Спартака» Supporters Group News на своей странице в «Твиттере» опубликовала видеоролик с проводами московской команды на выездной матч с тульским «Арсеналом».

Фанаты устроили фаер-шоу на выезде с «Открытие-Арены».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» — «Спартак» состоится в Туле завтра, 20 июня. Начало встречи — в 16:30 мск. На матч пустят только владельцев абонементов.



Из-за пандемии коронавируса чемпионат России был прерван после 22-го тура. Турнир возобновился сегодня, 19 июня. Роспотребнадзор одобрил допуск болельщиков после возобновления РПЛ, но они смогут занять лишь 10% мест на трибунах. Ограничения связаны с мерами, направленными на сдерживание распространения коронавирусной инфекции.



«Спартак», набрав 28 очков, занимает в турнирной таблице восьмое место. «Арсенал» с таким же количеством очков — на седьмом месте.