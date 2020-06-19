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Хавбек «Ростова» Романов: проигрываем «Сочи» только в физических данных

Хавбек «Ростова» Романов: проигрываем «Сочи» только в физических данных
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Ростова» Роман Романов дал комментарий в перерыве выездной встречи 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Первый тайм завершился со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Романов стал автором первого гола в матче, отправив мяч в ворота «Сочи» на 52-й секунде с передачи нападающего Данилы Хромова.

«Конечно, эмоции после гола на первой минуте радостные. Но сейчас результат не радует. Мы проигрываем только в физических данных. Наш вратарь в порядке, он всегда так играет», — сказал Романов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, за «Ростов» в матче с «Сочи» играют футболисты моложе 20 лет. Ранее у шести игроков основного состава жёлто-синих была выявлена коронавирусная инфекция. В связи с этим вся команда и тренерский штаб были вынуждены уйти на двухнедельный карантин. «Ростов» просил о переносе встречи, но руководство «Сочи» ответило отказом.

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