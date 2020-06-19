Хавбек «Ростова» Романов: проигрываем «Сочи» только в физических данных

Полузащитник «Ростова» Роман Романов дал комментарий в перерыве выездной встречи 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Первый тайм завершился со счётом 4:1 в пользу хозяев.
Романов стал автором первого гола в матче, отправив мяч в ворота «Сочи» на 52-й секунде с передачи нападающего Данилы Хромова.
«Конечно, эмоции после гола на первой минуте радостные. Но сейчас результат не радует. Мы проигрываем только в физических данных. Наш вратарь в порядке, он всегда так играет», — сказал Романов в эфире телеканала «Матч Премьер».
Напомним, за «Ростов» в матче с «Сочи» играют футболисты моложе 20 лет. Ранее у шести игроков основного состава жёлто-синих была выявлена коронавирусная инфекция. В связи с этим вся команда и тренерский штаб были вынуждены уйти на двухнедельный карантин. «Ростов» просил о переносе встречи, но руководство «Сочи» ответило отказом.
- 19 июня 2020
-
22:39
-
22:36
-
22:35
-
22:24
-
22:19
-
22:18
-
22:11
-
21:58
-
21:57
-
21:54
-
21:52
-
21:44
-
21:34
-
21:31
-
21:22
-
21:20
-
21:19
-
21:16
-
21:12
-
21:03
-
20:53
-
20:52
-
20:51
-
20:45
-
20:39
-
20:33
-
20:31
-
20:22
-
20:20
-
20:16
-
20:08
-
19:57
-
19:51
-
19:31
-
19:29