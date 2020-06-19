«Сочи» — «Ростов»: Заболотный оформил дубль

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный забил свой второй гол в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (5:1, второй тайм).

Форвард отличился на 48-й минуте встречи.

Первый гол Заболотный забил в добавленное к первому тайму время, когда Кирилл Заика навесил с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда Заболотный бисеклетой отправил мяч под перекладину ворот «Ростова».



Полузащитник «Ростова» Роман Романов забил гол в ворота «Сочи» на 52-й секунде матча. Спустя пять минут автогол игрока ростовчан помог «Сочи» сравнять счёт. На 15-й минуте встречи в результате провала обороны «Ростова» Александр Кокорин после передачи Андрея Мостового выбежал по центру один на один с голкипером и уверенным ударом низом отправил мяч в сетку ворот. На 44-й минуте Кокорин получил пас от Заики на правом краю чужой штрафной, низом пробил с острого угла и мяч рикошетом от Дениса Попова залетел в сетку.



Матч «Сочи» — «Ростов» проходит сегодня в Сочи на стадионе «Фишт». Счёт — 5:1, идёт второй тайм. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.