«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: Кейн и Рашфорд выйдут на поле с первых минут

Тренерские штабы лондонского «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Юнайтед» назвали составы своих команд на матч 30-го тура английской Премьер-лиги.
«Тоттенхэм»: Льорис, Дэвис, Санчес, Орье, Дайер, Уинкс, Сиссоко, Ламела, Сон, Бергвейн, Кейн.
Запасные: Гассанига, Алдервейрелд, Вертонген, Фернандеш, Ло Чельсо, Н'Домбеле, Сесеньон, Скипп, Уайт.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Линделёф, Ван-Биссака, Шоу, Магуайр, Фред, Мактоминай, Фернандеш, Джеймс, Марсьяль, Рашфорд.
Запасные: Ромеро, Бейи, Уильямс, Лингард, Мата, Матич, Погба, Гринвуд, Игало.
Встреча состоится сегодня, 19 июня, в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», начало — в 22:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед».
«Манчестер Юнайтед», набрав 45 очков, занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, «Тоттенхэм» (41) — восьмое.
- 19 июня 2020
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